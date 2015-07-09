Відомий журнал для мандрівників назвав десятку кращих міст світу
Престижний журнал для мандрівників Travel+Leisure на основі голосів читачів склав рейтинг кращих міст світу в цьому році.
Рейтинг розміщено на сайті видання, в нього увійшли 4 європейських міста. Найвище місце серед європейських міст у рейтингу посіло італійське місто Флоренція (4-е), яка входить в рейтинг 10 років поспіль, так само як і Рим, який на цей раз в рейтингу зайняв 5-е місце.
Читайте такожСкладено список послуг у готелях, яких бракує туристам
Польський Краків і іспанська Барселона посіли 7-е і 8-е місця відповідно.
Вже другий раз поспіль найкращим містом у світі був визнаний японський Кіото.
Топ-10 виглядає таким чином:
1. Кіото (Японія) - 91.22
2. Чарльстон (США) - 89.84
3. Сієм Ріп (Камбоджа) - 89.57
4. Флоренція (Італія) - 89.43
5. Рим (Італія) - 88.99
6. Бангкок (Таїланд) - 88.91
7. Краків (Польща) - 88.69
8. Барселона (Іспанія) - 88.59
9. Кейптаун (ПАР) - 88.27
10. Єрусалим (Ізраїль) - 88.18
Також журнал склав окремі рейтинги кращих міст для мандрівників у США і Канаді, Азії, Європі, Австралії і Новій Зеландії, Африці і на Близькому Сході.