Відомий журнал для мандрівників назвав десятку кращих міст світу

Рейтинг розміщено на сайті видання, в нього увійшли 4 європейських міста. Найвище місце серед європейських міст у рейтингу посіло італійське місто Флоренція (4-е), яка входить в рейтинг 10 років поспіль, так само як і Рим, який на цей раз в рейтингу зайняв 5-е місце.

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Польський Краків і іспанська Барселона посіли 7-е і 8-е місця відповідно.

Вже другий раз поспіль найкращим містом у світі був визнаний японський Кіото.

Топ-10 виглядає таким чином:

1. Кіото (Японія) - 91.22

2. Чарльстон (США) - 89.84

3. Сієм Ріп (Камбоджа) - 89.57

4. Флоренція (Італія) - 89.43

5. Рим (Італія) - 88.99

6. Бангкок (Таїланд) - 88.91

7. Краків (Польща) - 88.69

8. Барселона (Іспанія) - 88.59

9. Кейптаун (ПАР) - 88.27

10. Єрусалим (Ізраїль) - 88.18

Також журнал склав окремі рейтинги кращих міст для мандрівників у США і Канаді, Азії, Європі, Австралії і Новій Зеландії, Африці і на Близькому Сході.