Британське бюро знахідок розповіло про те що туристи забувають у поїздах і на станціях

2000 мобільних телефонів, 1300 гаманців і портмоне, 600 парасольок, 529 ключів, 120 сумок з покупками, 73 м'які іграшки, 70 пар окулярів, 62 чайники, 30 ноутбуків, 21 флакон парфумів і лосьйонів, 13 колясок, 7 дитячих сидінь - це список повернутих речей, представлений британською залізничною компанією First TransPennine Express, передає "Моя планета".

"Щороку ми знаходимо більше 6000 найменувань втраченого майна, в середньому 18 предметів у день, - розповів Уїлл Мантон, менеджер станцій Західного Йоркшира. - Оскільки наша ділянка має велике регіональне охоплення і обслуговує безліч мандрівників, іноді ми знаходимо дивні і незвичайні предмети".

У числі рідкісних знахідок компанії, які були повернуті власникам: 8 комплектів вставних зубів, 6 гітар, 3 гірських велосипеди, пляшка шампанського, хом'як, кішка і ящірка. Найбільше працівників бюро знахідок здивували: надувний динозавр розміром 1,8 м, хаггіс (мішок з баранячого шлунка), рамка з фотографією ведучої кулінарного шоу Мері Беррі і дерев'яна шкатулка з прахом померлого.

Незатребувані предмети компанія жертвує на благодійність. У минулому році виручка склала понад 1500 фунт стерлінгів (2100 євро), повідомляє газета The Metro.

Співробітники бюро знахідок зізналися, що найдивнішим запитом став дзвінок від чоловіка, який загубив свою дружину.