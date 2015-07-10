Відео, на якому екс-прем'єр Бельгії публічно відчитав грецького прем'єра, за добу набрало 3,8 мільйонів переглядів

Як повідомляє 5 канал, відео промови бельгієць розмістив на своїй сторінці у Facebоok.

За добу ролик з Європарламенту набрав більше 3,8 млн переглядів і понад 60 тис. вподобань і поширень у соціальній мережі Facebook.

Як зазначає УНІАН, у своїй промові Верхофстадт закликав грецького прем'єра надати конкретний план реформ, зробити реальні кроки для покращення ситуації в країні, оскільки за бездіяльність будуть передусім розплачуватись громадяни.

Бельгійський політик дав кілька порад, у якому напрямку варто рухатися Греції. Зокрема, мова йде про зменшення кількості держслужбовців, реальну боротьбу з корупцією, ліквідувати значну частину привілеїв для громадян та секторів економіки та ін.

Також Верхофстадт зазначив, що у Ципраса наразі є подвійний мандат довіри серед громадян, як був здобутий на парламентських виборах, та під час нещодавнього референдуму. За словами Верхофстадта, Ципрас має визначитись, у якому напрямку рухатись, і як увійти в історію - в якості реформатора, чи як політик, який зробив громадян біднішими.

I am angry Mr Tsipras, because let's face it. We have been sleepwalking towards a Grexit. For five years now. And the... Posted by Guy Verhofstadt on Wednesday, July 8, 2015

Як повідомляв УНІАН, прес-секретар керівника Єврогрупи Мішель Рейнс повідомив, що Греція 9 липня надіслала нові пропозиції щодо плану реформ.