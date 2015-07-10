Президент Болівії подарував Папі Римському "комуністичне розп'яття"

Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на La Vanguardia.

Подарунок викликав критику з боку опозиційних болівійських ЗМІ, які назвали його «комуністичним розп'яттям». Міністр зв'язку Болівії Маріанела Пако у відповідь нагадала, що хрест є копією роботи священика-єзуїта Луїса Еспінала, вбитого в Ла-Пасі в 1980 році за правозахисну діяльність.

«Цей хрест у вигляді серпа та молота має дуже глибокий сенс», — зазначила міністр, пояснивши, що серп та молот символізують союз церкви і «смиренних працівників», якими є робочі та селяни. При цьому Пако підкреслила, що хрест був подарований Понтифіку, тому що він є «Папою бідняків», передає Notimex.

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Представник Ватикану Федеріко Ломбарді заявив у четвер на прес-конференції, що Папа Франциск не відреагував негативно на подарунок.

Папа Римський Франциск здійснює турне по країнах Латинської Америки. У четвер, виступаючи в болівійському місті Санта-Крус, він попросив пробачення за злочини, вчинені Католицькою церквою під час колонізації Америки.