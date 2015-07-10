Грецька криза може негативно вплинути на виділення Україні допомоги від ЄС

Про це розповіло джерело в євроструктурах, повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, йдеться про виділення Україні першого траншу макрофінансової допомоги ЄС у розмірі 600 млн євро, яке заплановане на найближчі тижні.

Щоб залучити ці кошти, Єврокомісія має провести розміщення власних цінних паперів. Проте нинішня ситуація на фінансовому ринку є несприятливою для цього.

Читайте такожГреція хоче отримати 53,5 мільярда євро фінансової допомоги - ЗМІ

Ймовірно, Україна може отримати ці кошти на менший термін, ніж планувалося раніше. Хоча у меморандумі про виділення Україні фіндопомоги ЄС не вказує термінів, та планувалося, що Україна отримає 15-річний кредит.

Однак поки розмістити папери із таким терміном погашення Єврокомісії не вдається. Саме тому Україна може отримати кредит зі значно ближчим терміном погашення.

У нинішній ситуації Україна може розраховувати лише на 5-річний кредит. Однак джерело висловлює сподівання, що ситуація із грецьким боргом стабілізується, і ЄК вдасться залучити кошти для України на 7-річний термін.