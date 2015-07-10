Олланд: Греція представила серйозні пропозиції, які заслуговують на довіру

Греція представила міжнародними кредиторам "серйозні пропозиції, які заслуговують на довіру".

Про це заявив президент Франції Франсуа Олланд, повідомляє Європейська правда з посиланням на Reuters.

"Греки вже показали свою рішучість залишитися в єврозоні, так як програма, яку вони висувають, серйозна і заслуговує довіри. Вони (греки. - Ред.) повинні зрозуміти, що реформи необхідні ", - сказав Олланд.

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Французький президент зазначив, що переговори між Грецією та міжнародними кредиторами повинні відновитися з метою досягнення угоди.

Як повідомлялося, новий пакет пропозицій щодо реформ, який грецький уряд надіслав кредиторам у четвер ввечері, відповідає більшості вимог кредиторів від 26 червня.

Раніше повідомлялося, що в рамках останніх пропозицій Греція звернулася за 53,5 млрд євро, щоб покрити свої борги до 2018 року.