У Белграді заборонили всі публічні заходи до 20-ї річниці бійні у Сребрениці

Про це повідомляє Радіо Свобода.

"Попереджаю усіх, хто планує проводити такі акції, що поліція не дозволить їх", – сказав міністр внутрішніх справ Сербії Небойша Стефанович.

У поліції пояснили заборону міркуваннями безпеки.

Обмеження стосується як акцій зі вшанування пам’яті жертв, так і зібрань ультранаціоналістів, які погрожували зірвати жалобні заходи.

Ініціатива-7000, сербська неурядова організація під керівництвом активіста Дусана Масіча планувала 11 липня в Белграді акцію, під час якої близько семи тисяч людей мали лягти на тротуар біля парламенту.

Читайте такожРосія заблокувала резолюцію Ради безпеки ООН щодо СребрениціЗа словами організаторів, таким чином вони хотіли вшанувати пам'ять понад вісім тисяч мусульманських чоловіків і хлопчиків, що загинули від рук армії боснійських сербів у сусідній Боснії й Герцеговині під час різанини 1995 року.

Деякі сербські ультранаціоналістичні організації, які заперечують геноцид, заявляли про намір перешкоджати цій акції.