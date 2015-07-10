Помер актор Омар Шаріф
17:47, 10 липня 2015Світ
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Знаменитий єгипетський актор Омар Шаріф помер у віці 83 років.
Актор був номінований на "Оскар" / kino-teatr.ru
Про це повідомив його агент, передає Бі-бі-сі. Деякий час тому повідомлялося, що Омар Шаріф бореться з хворобою Альцгеймера.
Омар Шаріф народився в 1932 році в єгипетській Олександрії. Його справжнє ім'я - Мішель Димитрій Шалхуб.
Омар Шаріф знімався в американському та європейському кіно. Він зіграв в епосі Девіда Ліна "Лоуренс Аравійський" і комедії "Смішне дівчисько" з Барбарою Стрейзанд.
У 1962 році він отримав премію "Золотий глобус" як кращий актор другого плану за роботу у фільмі "Лоуренс Аравійський", а в 1965 як кращий актор за роль Юрія Живаго в драмі "Доктор Живаго".
Актор був номінований на "Оскар".
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