Помер актор Омар Шаріф

Про це повідомив його агент, передає Бі-бі-сі. Деякий час тому повідомлялося, що Омар Шаріф бореться з хворобою Альцгеймера.

Омар Шаріф народився в 1932 році в єгипетській Олександрії. Його справжнє ім'я - Мішель Димитрій Шалхуб.

Омар Шаріф знімався в американському та європейському кіно. Він зіграв в епосі Девіда Ліна "Лоуренс Аравійський" і комедії "Смішне дівчисько" з Барбарою Стрейзанд.

У 1962 році він отримав премію "Золотий глобус" як кращий актор другого плану за роботу у фільмі "Лоуренс Аравійський", а в 1965 як кращий актор за роль Юрія Живаго в драмі "Доктор Живаго".

Актор був номінований на "Оскар".