В Італії знімуть ремейк "Солодкого життя" Фелліні
Італійська кінокомпанія AMBI Group домовилася зі спадкоємцями режисера Федеріко Фелліні про створення ремейка його класичного фільму "Солодке життя" (1960).
Як заявила племінниця режисера Франческа Фелліні, її родині багато разів надходили такі пропозиції, однак схвалення отримав тільки проект AMBI, оскільки продюсери запропонували "красиву сучасну версію фільму", передає Бі-бі-сі.
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Представник AMBI Андреа Ієрволіно зазначив, що хоча в новому фільмі буде розповідатися сучасна історія, в ньому будуть "всі елементи, які зробили "Солодке життя" справжньою класикою".
Про те, хто буде режисером картини і хто буде виконувати головні ролі, поки не повідомляється.
Фільм "Солодке життя" вийшов в прокат в 1960 році і став володарем головного призу 13-го Каннського кінофестивалю. Картина вважається однією з вершин творчості Федеріко Фелліні.