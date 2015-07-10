У Росії помер праправнук Пушкіна
21:15, 10 липня 2015Світ
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У віці 89 років в Москві помер праправнук поета Олександра Сергійовича Пушкіна Сергій Борисович Пушкін.
Помер нащадок Пушкіна / pushkinmuseum.ru
Як повідомляє Російська служба ВВС з посиланням на прес-службу Державного музею Пушкіна, Сергій Пушкін помер 9 липня.
Нащадок класика російської літератури народився в Москві 26 липня 1925 року.
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Займаючись проблемами надточних вимірювань частоти часу, Пушкін став головним конструктором першого в Радянському Союзі надточного квантового годинника.
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