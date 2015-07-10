У Росії помер праправнук Пушкіна

Як повідомляє Російська служба ВВС з посиланням на прес-службу Державного музею Пушкіна, Сергій Пушкін помер 9 липня.

Нащадок класика російської літератури народився в Москві 26 липня 1925 року.

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Займаючись проблемами надточних вимірювань частоти часу, Пушкін став головним конструктором першого в Радянському Союзі надточного квантового годинника.