Путін: Росію та Грецію пов'язують особливі стосунки духовного споріднення

Про це заявив президент РФ Володимир Путін на прес-конференції за підсумками саміту БРІКС і ШОС в Уфі, передає Дощ.

"З Грецією нас пов'язують особливі стосунки духовного споріднення, релігійна спільність. Але Греція є країною ЄС та в рамках своїх зобов'язань веде складний переговорний процес із своїми партнерами по об'єднанню. Пан Ципрас не звертався до нас за допомогою. І, загалом, зрозуміло, тому що цифри там великі", — заявив Путін.

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При цьому президент зазначив, що у Росії є можливість надавати підтримку своїм партнерам, незважаючи на труднощі, які сьогодні є у самій РФ.

Путін висловив сподівання на швидке досягнення домовленостей для врегулювання кризи в Греції. На думку президента, повинні бути прийняті рішення фундаментального характеру, і питання навіть не в грошах, а в принципах розвитку економіки і в принципах вирішення проблем з партнерами в найближчій перспективі.

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Путін додав, що Росія дивиться на грецьку кризу "з великою увагою і з деякою тривогою", але сподівається, що криза буде вирішена найближчим часом. Також президент підкреслив, що "перебування Греції в Євросоюзі — це суверенний вибір керівництва країни і її народу".

Як повідомляв УНІАН раніше, багато в НАТО побоюються, що Греція ділиться з Росією інформацією, в тому числі, і розвідувальної.