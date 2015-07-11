Іспанські авіадиспетчери сьогодні розпочинають серію літніх страйків

Про це повідомляє РИА Новости.

Страйки пройдуть 11, 12, 25 і 26 липня. Авіадиспетчери припинять роботу з 10.00 до 13.00 11 та 25 липня з 17.00 до 20.00 12 і 26 липня.

Мета страйкуючих — поновити на роботі звільненого колегу і скасувати ще 61 стягнення щодо авіадиспетчерів за проведення страйку в 2010 році.

Профспілкове об'єднання авіадиспетчерів USCA вже проводила аналогічну серію страйків у червні. Згідно з розпорядженням міністерства розвитку, навіть в умовах страйку диспетчери повинні були виконати 70% від загального обсягу роботи. В результаті диспетчери призупиняли роботу на кілька годин вранці та ввечері 8, 10, 12 та 14 червня. Заздалегідь вдалося перенести рейси на інший час, і страйк негативним чином не позначилася на перевезеннях.

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Однак авіадиспетчери запевняють, що навіть у дні страйку виконали в підсумку 99% обсягу своєї звичайної роботи, що "порушує їх право на страйк і носить дискримінаційний характер порівняно з іншими співробітниками важливих сфер послуг Іспанії, і, без сумніву, організаціями авіадиспетчерів інших країн ЄС".

Влада намагається зробити все можливе, щоб страйки не позначилися на роботі аеропортів: на цей раз міністерство розвитку зажадало від авіадиспетчерів виконати в дні страйків до 80% їх звичайної роботи.

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У грудні 2010 року через страйк диспетчерів було закрито повітряний простір над Іспанією, а в країні на 72 години введено надзвичайний стан — вперше з часів падіння режиму Франко (1975 рік). Оператор цивільних аеропортів і авіасполучення Enaire прийняв рішення про притягнення до відповідальності диспетчерів, незважаючи на те, що близько 20 судів по всій Іспанії їх визнали невинними. Однак у березні суд муніципалітету Гава (провінція Барселона, Каталонія) визнав відповідальність диспетчерів за проведення страйку.