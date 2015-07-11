США оголосили Туніс одним із головних союзників, які не входять в НАТО

Про це йдеться в поширеному повідомленні держдепартаменту, передає ТАСС.

"Сьогодні адміністрація США оголосила, що Туніс став 16-м головним союзником США з числа країн, що не входять в НАТО, - наголошується в документі. - Це рішення посилає чіткий сигнал нашої підтримки наміру Тунісу приєднатися до світової демократії і підкреслює те значення, яке Сполучені Штати надають своїй дружбі з урядом і народом Тунісу".

"Ми віримо в Туніс і в наступні роки будемо працювати з ним як зі стабільним партнером", - заявив раніше президент Барак Обама.

Цей статус визначає пріоритетність розвитку відносин з США, в тому числі, спільну участь в оборонних ініціативах, військових навчаннях, контртерористичних заходах, космічних проектах, а також постачання обмежених видів озброєння.

Навесні Білий дім поінформував, що в разі необхідності США нададуть Тунісу "урядові гарантії кредитів на суму до $500 млн", щоб підтримати там економічні реформи.

Крім Тунісу, в список пріоритетних для США країн входять Австралія, Аргентина, Афганістан, Бахрейн, Єгипет, Ізраїль, Йорданія, Кувейт, Марокко, Нова Зеландія, Республіка Корея, Пакистан, Таїланд, Філіппіни і Японія.

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Раніше УНІАН повідомляв, що в Тунісі приступили до будівництва стіни, яка повинна перешкодити проникненню бойовиків «Ісламського держави» на територію країни. Огорожа буде перебувати на кордоні з Лівією.