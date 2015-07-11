США хочуть розмістити танки в Німеччині через загрозу з боку Росії

Про це сказав начальник штабу армії генерал Рей Одієрно в інтерв'ю Wall Street Journal, повідомляє «Європейська правда».

Одієрно заявив, що хоче розгорнути додаткові бригади з важкою технікою, включаючи танки і бронетранспортери, в Німеччині. Це дозволить швидко розгорнути необхідні сили в Європі в разі кризи.

У той час як техніка в Східній Європі буде регулярно використовуватися невеликими підрозділами для навчань, великі запаси важкої техніки в Німеччині можуть бути використані в разі загрози. Це дозволить бригаді з близько 3500 солдатів швидко переміщатися по Європі.

Одієрно також має намір призначити 4-ту піхотну дивізію в Колорадо в якості так званої "вирівнювальної" регіональної сили в Європі.

Це означає, що бригада, вертольоти і фахівці з логістики регулярно будуть розгортатися в Європі для проведення маневрів.

В даний час в армії США таке призначення має одна бригада, що базується в штаті Джорджія.

Новий план, який буде реалізований протягом найближчих двох років, дозволить більшій кількості солдатів брати участь в операціях та навчаннях у Європі.

Крім того, він дозволить експертам розвідки зосередитися на загрозі з боку Росії.