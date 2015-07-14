Прем'єр Ізраїлю про угоду щодо ядерної програми: вона є історичною помилкою

Глава уряду Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що вважає історичною помилкою підписану країнами "шістки" угоду щодо іранської ядерної програми.

Про це він написав у своєму Twitter, передає Новое время.

"Коли готові укласти угоду будь-якою ціною - ось результат. З ранніх повідомлень ми можемо судити, що угода є історичною помилкою", - вважає Нетаньяху.

When willing to make a deal at any cost, this is the result. From early reports, we can see that the deal is a historic mistake. — בנימין נתניהו (@netanyahu) July 14, 2015

За його словами, світові держави зробили далекосяжні поступки у всіх галузях, які повинні були запобігти отриманню Іраном ядерного потенціалу.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що багатоденні переговори з іранської ядерної програми завершилися підписанням угоди між Німеччиною, Францією, Великобританією, Китаєм, Росією, США та Іраном.