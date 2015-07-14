Обама: угода щодо ядерної програми Ірану дає шанс поліпшити відносини

Про це заявив президент США Барак Обама, передає Бі-бі-сі. "У нас є сильні відмінності. Не можна не враховувати різницю в історичному розвитку наших країн. Угода дає можливість рухатися в новому напрямку, і ми повинні її використовувати", - сказав Барак Обама.

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Крім того президент США зазначив, що "ця угода побудована не на довірі, а на перевірці. Ми будемо мати можливість перевіряти всі ядерні об'єкти. Інспектори матимуть доступ до всіх об'єктів 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Деякі з цих заходів будуть тривати 25 років ", - повідомив Барак Обама, передає "ЄвроПравда ". "Якщо Іран порушить угоду - всі існуючі санкції повернуться", - підкреслив президент.

Барак Обама також прокоментував протести Ізраїлю щодо примирення Заходу з Іраном. "Ми не повинні виключати ескалації конфлікту, але точно не повинні прагнути до такої можливості. А з ядерним Іраном регіон і світ точно був би більш небезпечний для наших партнерів", - заявив він.

У свою чергу президент Ірану Хасан Роухані заявив, що угода у Відні відкриває "нову главу у відносинах Ірану з іншими країнами.

Раніше верховний представник Євросоюзу із зовнішньої політики Федеріка Могеріні офіційно оголосила про досягнення домовленості між Іраном і "шісткою". За її словами, угода по атому зручна для всіх сторін переговорів і відкриває нову сторінку у відносини з Ірану вперше за 10 років.