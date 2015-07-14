Фінляндія може заблокувати угоду влади Афін з кредиторами – The Guardian

Однією з таких країн може стати Фінляндія, пише ZN.UA з посиланням на The Guardian.

При цьому варто зазначити, що це вже третя кредитна програма для Греції за останні 5 років.

Офіційне Гельсінкі і проєвропейський міністр фінансів Алекс Стубб підтримує "податкових яструбів" ЄС на чолі з Німеччиною. Оскільки Берлін підтримав кредитну програму в обмін на реформи заради порятунку Греції, то і він згоден її підтримати.

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Але на заваді можуть стати фінські націоналісти. У квітні вони отримали гарні результати на парламентських виборах, а їхній лідер Тімо Соїни став міністром закордонних справ. Він виступає проти нового кредиту для Греції. І якщо до думки Соїни не прислухаються в Гельсінкі, його партія може вийти з коаліції, тим самим відправивши фінів на нові вибори.

Таким чином, Фінляндії доведеться вибирати між власною політичною стабільністю і порятунком Греції.

Раніше УНІАН повідомляв, що Великобританія не збирається виділяти гроші для порятунку Греції.