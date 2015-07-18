Понад 400 людей постраждали при зіткненні двох потягів в ПАР (фото)

01:03, 18 липня 2015
Світ
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При зіткненні двох потягів в південноафриканському Йоганнесбурзі постраждали, за останніми даними, 426 осіб.

twitter.com/Abramjee

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на агентство Associated Press.

Як повідомила представник екстреної аварійної служби Йоганнесбурга Нана Радебе (Nana Radebe), постраждалі були доставлені в найближчі лікарні з незначними травмами.

twitter.com/crimeairnetwork

Раніше представник служби швидкої невідкладної допомоги Netcare911 Санті Стейнманн (Santi Steinmann) заявила агентству BNO News, що жертв і тяжко поранених в результаті інциденту немає.

twitter.com/ewnreporter

Зіткнення двох поїздів сталося на станції Буйсенс (Booysens). Причина події з'ясовується.

twitter.com/crimeairnetwork

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