Понад 400 людей постраждали при зіткненні двох потягів в ПАР (фото)

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на агентство Associated Press.

Як повідомила представник екстреної аварійної служби Йоганнесбурга Нана Радебе (Nana Radebe), постраждалі були доставлені в найближчі лікарні з незначними травмами.

Раніше представник служби швидкої невідкладної допомоги Netcare911 Санті Стейнманн (Santi Steinmann) заявила агентству BNO News, що жертв і тяжко поранених в результаті інциденту немає.

Зіткнення двох поїздів сталося на станції Буйсенс (Booysens). Причина події з'ясовується.