США і Росія посварилися в ООН

США і Росія обмінялися різкими заявами після ухвалення Радою Безпеки ООН резолюції про стабілізуючу роль миротворців СНД щодо підтримки миру в зоні грузино-абхазського конфлікту, передає Газета.ру з посиланням на Reuters.

Посол США в ООН Залмай Халілзад заявив журналістам після засідання, що Вашингтон «глибоко стурбований повідомленнями з Москви про те, що Росія збирається відкрити свої напівофіційні представництва в Абхазії і Південній Осетії, не питаючи дозволу грузинського уряду».

«Ми закликаємо Росію не йти цим шляхом, який зведе нанівець тенденції з підтримки Росією принципів суверенітету Грузії і її територіальної цілісності, які намітилися останнім часом», - заявив Халілзад.

У свою чергу посол Росії в ООН Віталій Чуркін звинуватив свого американського колегу в «повному незнанні реальної проблеми грузино-абхазського конфлікту».