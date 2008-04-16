США і Росія посварилися в ООН
08:18, 16 квітня 2008Світ
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Сторони обмінялися різкими заявами
|Залмай Халілзад
Посол США в ООН Залмай Халілзад заявив журналістам після засідання, що Вашингтон «глибоко стурбований повідомленнями з Москви про те, що Росія збирається відкрити свої напівофіційні представництва в Абхазії і Південній Осетії, не питаючи дозволу грузинського уряду».
«Ми закликаємо Росію не йти цим шляхом, який зведе нанівець тенденції з підтримки Росією принципів суверенітету Грузії і її територіальної цілісності, які намітилися останнім часом», - заявив Халілзад.
У свою чергу посол Росії в ООН Віталій Чуркін звинуватив свого американського колегу в «повному незнанні реальної проблеми грузино-абхазського конфлікту».
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