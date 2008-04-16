США і Росія посварилися в ООН

08:18, 16 квітня 2008
Світ
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Сторони обмінялися різкими заявами

Залмай Халілзад
США і Росія обмінялися різкими заявами після ухвалення Радою Безпеки ООН резолюції про стабілізуючу роль миротворців СНД щодо підтримки миру в зоні грузино-абхазського конфлікту, передає Газета.руз посиланням на Reuters.

Посол США в ООН Залмай Халілзад заявив журналістам після засідання, що Вашингтон «глибоко стурбований повідомленнями з Москви про те, що Росія збирається відкрити свої напівофіційні представництва в Абхазії і Південній Осетії, не питаючи дозволу грузинського уряду».

«Ми закликаємо Росію не йти цим шляхом, який зведе нанівець тенденції з підтримки Росією принципів суверенітету Грузії і її територіальної цілісності, які намітилися останнім часом», - заявив Халілзад.

У свою чергу посол Росії в ООН Віталій Чуркін звинуватив свого американського колегу в «повному незнанні реальної проблеми грузино-абхазського конфлікту». 

 

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