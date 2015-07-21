У бразильському місті Манаус за два дні вбито 35 осіб - ЗМІ
21:23, 21 липня 2015Світ
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Поліція розслідує серію з 35 вбивств, скоєних в бразильському місті Манаус 18-19 липня.
REUTERS
Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на BBC News.
Першим був застрелений поліцейський. Вбивство скоєно у місцевого банку. Правоохоронні органи допустили, що розправи могли бути епізодом війни між угрупуваннями наркоторговців або помстою поліції за смерть колеги.
Манаус - столиця штату Амазонас. Це одне з бразильських міст, де в 2014 році проводився чемпіонат світу з футболу. У Манаусі з більш ніж двохмільйонним населенням в середньому щодня вбивають двох-трьох чоловік.
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У Бразилії в 2012 році зафіксовано рекордну за 35 років кількість вбивств, скоєних за допомогою вогнепальної зброї. Тоді були застрелені 42 тисячі бразильців.
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