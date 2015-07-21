У бразильському місті Манаус за два дні вбито 35 осіб - ЗМІ

Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на BBC News.

Першим був застрелений поліцейський. Вбивство скоєно у місцевого банку. Правоохоронні органи допустили, що розправи могли бути епізодом війни між угрупуваннями наркоторговців або помстою поліції за смерть колеги.

Манаус - столиця штату Амазонас. Це одне з бразильських міст, де в 2014 році проводився чемпіонат світу з футболу. У Манаусі з більш ніж двохмільйонним населенням в середньому щодня вбивають двох-трьох чоловік.

Читайте такожУ Боснії вшановують жертв різанини в Сребрениці

У Бразилії в 2012 році зафіксовано рекордну за 35 років кількість вбивств, скоєних за допомогою вогнепальної зброї. Тоді були застрелені 42 тисячі бразильців.