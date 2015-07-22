Стала відома особа виконавця теракту в Туреччині

Про це повідомляє Европейская правда з посиланням на видання Todays Zaman.

Терорист був ідентифікований як Шейх Абдуррахман Алагьоз - 20-річний студент, зареєстрований як житель провінції Адияман.

Про його зв'язки з терористичними організаціями не повідомляється.

Крім того, у справі присутня ще одна підозрювана, особу якої зараз з'ясовує поліція .

Як повідомляв УНІАН, в результаті терористичної атаки в місті Суруч провінції Шанліурфа загинуло 32 особи, близько 100 отримали поранення. Вибуховий пристрій було приведено в дію біля входу до будівлі культурного центру Амара, в якому проживає близько 300 осіб, представників Федерації молодіжних спільнот соціалістів. В зв'язку з цим більша частина постраждалих і загиблих - це члени Федерації.