Теракт у Туреччині: кількість жертв сягнула 32 осіб, ще дев'ятеро перебувають у критичному стані

Про це повідомив лідер прокурдської Народно-демократичної партії Селяхаттіна Демірташа, передає "ЄвроПравда" з посиланням на Hurriyet Daily News.

У свою чергу прем'єр-міністр Туреччини Ахмет Давутоглу заявив агентству Anadolu, що понад 100 осіб були поранені в результаті нападу, наразі дев'ятеро з них перебувають у критичному стані в лікарні.

За словами лідера Народно-демократичної партії, політична сила вживатиме додаткових заходів безпеки у своїх партійних будівлях.

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Сьогодні влада Туреччини заявила про намір посилити охорону кордону із Сирією після теракту в культурному центрі міста Суруч.

Як повідомляв УНІАН, в результаті терористичної атаки в повіті Суруч в провінції Шанліурфа близько 100 осіб отримали поранення. Вибуховий пристрій було приведено в дію біля входу в будівлю культурного центру Амара, в якому проживає близько 300 людей, представників Федерації молодіжних спільнот соціалістів. У зв'язку з цим більша частина постраждалих і загиблих - це члени Федерації.

Бомбу, імовірно, міг привести в дію смертник з числа бойовиків терористичного угруповання "Ісламська держава".