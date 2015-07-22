Моряки, які страйкують в районі Ла-Маншу, захопили два корабля і спустошили їх бари

20:55, 22 липня 2015
Світ
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Працівники, які страйкують, французької компанії MyFerryLink, що здійснює поромні перевезення через Ла-Манш, захопили два корабля у французькому місті Кале.

/ france-ai.ru

Як повідомляє Financial Times, моряки розмалювали палуби поромів Rodin і Berlioz графіті та спустошили їх бари. Про це повідомляє Росбалт.

Страйкарі протестують проти рішення власника компанії, Groupe Eurotunnel SA, закрити MyFerryLink і здати два зазначених корабля в оренду датському перевізнику DFDS. Eurotunnel довелося піти на такі заходи під тиском антимонопольних регуляторів, стурбованих тим, що частка компанії на ринку перевезень через Ла-Манш перевищує 50%.

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В результаті без роботи можуть залишитися майже дві третини з 600 співробітників компанії, причому будуть звільнені всі 77 працюючих у фірмі громадянина Великобританії.

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