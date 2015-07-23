Керрі назвав насильницькою анексією приєднання Прибалтики до СРСР

Про це повідомляє РИА Новости.

Він виступив із зверненням з нагоди 75-річчя так званої "Декларації Уеллеса". Керрі нагадав, що цей документ "засуджував насильницьку анексію мужніх народів Латвії, Литви і Естонії". "Ми пам'ятаємо цю декларацію, випущену 23 липня 1940 року виконувачем обов'язків держсекретаря Самнера Уеллеса, як свідчення нашої спільної (з цими країнами) непохитної відданості свободі, суверенітету і територіальній цілісності", — сказав Керрі.

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На його думку, "цей документ означає більше, ніж тимчасовий символічний жест". "З 1940 року і до повного відновлення незалежності держав Балтії через півстоліття, прапори Естонії, Латвії і Литви розвивалися у Вашингтоні".

Згадавши про "радянську окупацію", Керрі сказав, що США і країни Балтії в новому столітті "поділяють відданість демократичним цінностям, безпеці кордонів". За його словами, "територіальна цілісність суверенних держав є непорушною". "Американський народ вітає наших балтійських друзів як союзників по НАТО, членів ЄС та партнерів, прихильних загальним поглядам на мирну, єдину та вільну Європу", — сказав Керрі.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Генеральну прокуратуру Росії надійшов запит від одного з депутатів Держдуми з проханням перевірити законність визнання незалежності країн Балтії Держрадою СРСР в 1991 році, але поки рішення не прийнято.