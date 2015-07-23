У Сакраменто пройшли перші перегони безпілотників

12:50, 23 липня 2015
Світ
327 0

Перегони дронів вже переходять зі стадії хобі до перетворення на визнаний вид спорту.

беспилотник / dronenationals/instagram

Про це повідомляє Lenta.ru.

У Сакраменто (Каліфорнія) пройшов перший міжнародний чемпіонат з перегонів безпілотників. Призовий фонд змагання склав 25 тисяч доларів, а переможцем став новозеландець Чед Новак (Chad Nowak). Відео з кращими моментами чемпіонату представило видання Quarz.

Перегони дронів наразі переходять зі стадії хобі до перетворення на визнаний вид спорту. Окремі групи ентузіастів об'єднуються в ліги і проводять імпровізовані змагання у Франції, Великобританії, США та Австралії. Зазвичай оператори ганяють свої безпілотники по складах, покинутим автостоянок і далеким від людського житла полям та пусткам. Швидкість апаратів сягає 160 кілометрів на годину.

Чемпіонат у Сакраменто став важливим етапом на шляху професіоналізації перегонів. Сто операторів взяли участь у трьох змаганнях: індивідуальні перегони на час, командні перегони на час і конкурс фігур вищого пілотажу. Австралієць Чед Новак взяв перший приз на всіх етапах, обійшовши своїх суперників у подоланні перешкод на трасі більше ніж на дві хвилини.

Читайте такожНацгвардія отримала на озброєння нові безпілотники КС-1

Хоча ентузіасти перегонів дронів пророкують швидке зростання популярності нового спорту, порівнюючи його з такими екстремальними видами, як спуск на сноуборді та велотріал, головною проблемою залишається залучення глядачів — яких майже не було на перегонах у Сакраменто. Безпілотники невеликі за розміром, і летять так швидко, що з боку їх практично не видно, навіть якщо стояти поруч з треком. Поки бажаючих спостерігати за перегонами очима оператора (від першої особи) по Інтернету виявилося набагато більше, ніж тих, які купили квитки на саме шоу.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter