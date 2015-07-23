У Сакраменто пройшли перші перегони безпілотників

Про це повідомляє Lenta.ru.

У Сакраменто (Каліфорнія) пройшов перший міжнародний чемпіонат з перегонів безпілотників. Призовий фонд змагання склав 25 тисяч доларів, а переможцем став новозеландець Чед Новак (Chad Nowak). Відео з кращими моментами чемпіонату представило видання Quarz.

Перегони дронів наразі переходять зі стадії хобі до перетворення на визнаний вид спорту. Окремі групи ентузіастів об'єднуються в ліги і проводять імпровізовані змагання у Франції, Великобританії, США та Австралії. Зазвичай оператори ганяють свої безпілотники по складах, покинутим автостоянок і далеким від людського житла полям та пусткам. Швидкість апаратів сягає 160 кілометрів на годину.

Чемпіонат у Сакраменто став важливим етапом на шляху професіоналізації перегонів. Сто операторів взяли участь у трьох змаганнях: індивідуальні перегони на час, командні перегони на час і конкурс фігур вищого пілотажу. Австралієць Чед Новак взяв перший приз на всіх етапах, обійшовши своїх суперників у подоланні перешкод на трасі більше ніж на дві хвилини.

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Хоча ентузіасти перегонів дронів пророкують швидке зростання популярності нового спорту, порівнюючи його з такими екстремальними видами, як спуск на сноуборді та велотріал, головною проблемою залишається залучення глядачів — яких майже не було на перегонах у Сакраменто. Безпілотники невеликі за розміром, і летять так швидко, що з боку їх практично не видно, навіть якщо стояти поруч з треком. Поки бажаючих спостерігати за перегонами очима оператора (від першої особи) по Інтернету виявилося набагато більше, ніж тих, які купили квитки на саме шоу.