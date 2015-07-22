У Польщі затримали власника безпілотника, який ледве не зіткнувся з пасажирським літаком
12:07, 22 липня 2015Світ
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Польська поліція затримала і допитала чоловіка, який міг керувати безпілотником, що ледь не зіткнувся з літаком Lufthansa в небі над Варшавою
REUTERS
Про це повідомляє Европейская правда з посиланням на TVN24.
Як заявили у варшавській поліції, 39-річний затриманий визнав, що використовував безпілотник під час інциденту з літаком компанії Lufthansa. Наразі експерти визначають траєкторію пристрою і точний час його використання.
"Якщо підтвердиться, що це той самий безпілотник, затриманому може загрожувати до 8 років позбавлення волі", - заявили в поліції Варшави.
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Як повідомляв УНІАН, серйозних наслідків вдалося уникнути завдяки оперативній реакції диспетчерів на події та зміну траєкторії посадки літака.
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