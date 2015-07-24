У Росії запропонували вилучити норми міжнародного права з конституції

Також він підтримав рішення Конституційного суду Росії, яке дозволило владі РФ ігнорувати рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ). Про це повідомляє Російська газета.

"Це правильне, обґрунтоване і найголовніше, безумовно, правове рішення. Дана позиція Конституційного суду РФ повністю відповідає Конституції РФ...", - сказав Бастрикін.

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На його думку, така практика існує в Німеччині, Великобританії, Італії та США.

Нагадаємо, 14 липня Конституційний суд Російської Федерації ухвалив, що Росія не зобов'язана виконувати рішення Європейського суду з прав людини, хоча і залишається під його юрисдикцією. Як уточнюється на сайті суду, Росія може не виконувати рішення ЄСПЛ у разі, якщо вони будуть вважатися такими, що суперечать Конституції РФ.