У Чилі, Індонезії та Пакистані зафіксовано землетруси магнітудою 5,1-5,5 балів

Землетрус магнітудою 5,5 стався в ніч на суботу в північній частині Чилі, повідомляє РИА Новости з посиланням на Геологічну службу США (USGS).

Землетрус було зафіксовано о 23.14 UTC п'ятниці по часу UTC. Епіцентр підземних поштовхів знаходився в 15 кілометрах на північний захід від міста Ікіке на півночі країни. Осередок землетрусу залягав на глибині 34 кілометри.

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Також, землетрус магнітудою 5,4 стався біля берегів Індонезії, передає ТАСС з посиланням на Геологічну службу США.

Епіцентр підземних поштовхів знаходився в 79 км на північний захід від населеного пункту Крою. Осередок землетрусу залягав на глибині близько 82 км.

Окремо ТАСС додає, що землетрус магнітудою 5,1 стався й на північному сході Пакистану.

Епіцентр підземних поштовхів знаходився в 15 км на північний схід від Ісламабаду. Осередок стихії залягав на глибині 26 км.

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Даних про жертви або руйнування в усіх трьох випадках не надходило, загрози виникнення цунамі немає.

Раніше УНІАН повідомляв, що землетрус магнітудою 8,5 стався в суботу, 30 травня, в Тихому океані на південь від японської столиці.