Франція звинуватила Швейцарію в крадіжці води зі свого озера
09:40, 28 липня 2015Світ
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Швейцарські військові без офіційного дозволу французької влади гелікоптерами набирали воду з французького озера Ле Русе.
Франція звинуватила Швейцарію в крадіжці води / УНІАН
Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на FranceTV info.
Як повідомляється, гелікоптери набирали воду протягом кількох годин, і місцеві жителі спочатку думали, що проходять військові навчання.
"З другого боку кордону швейцарські фермери також страждають від посухи, тому швейцарська армія вирішила в такий спосіб вирішити проблему", - пише видання.
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Представники швейцарської влади стверджують, що просили дозволу Франції брати воду і такий дозвіл отримали. В той же час місцева влада Франції нічого не знає про такий дозвіл.
Наразі розслідування триває по обидва боки кордону.
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