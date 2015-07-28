Франція звинуватила Швейцарію в крадіжці води зі свого озера

Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на FranceTV info.

Як повідомляється, гелікоптери набирали воду протягом кількох годин, і місцеві жителі спочатку думали, що проходять військові навчання.

"З другого боку кордону швейцарські фермери також страждають від посухи, тому швейцарська армія вирішила в такий спосіб вирішити проблему", - пише видання.

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Представники швейцарської влади стверджують, що просили дозволу Франції брати воду і такий дозвіл отримали. В той же час місцева влада Франції нічого не знає про такий дозвіл.

Наразі розслідування триває по обидва боки кордону.