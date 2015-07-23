У Франції фермери зводять барикади з гною і заганяють свиней в супермаркети (фото)
Вони вимагають, щоб уряд натиснув на великі торгові мережі та м'ясопереробні підприємства, змусивши тих збільшити закупівельні ціни на яловичину, свинину і молочні продукти.
Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на The Independent.
Протестувальники перекривають автостради барикадами з тракторів, палаючих покришок та куп гною. Вони обшукують вантажівки і, якщо знаходять імпортне м'ясо, викидають його на узбіччя.
Біля супермаркетів міста Тарб і молокозаводу у місті В'єн фермери скинули сотні тонн гною, а в два супермаркети у департаменті Ло і Гаронна вони загнали стада свиней прямо в середині робочого дня.
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Заблокований проїзд до багатьох визначних пам'яток і туристичних об'єктів. Приватні машини фермери пропускають, але тільки після ретельного огляду.
На зустріч з представниками аграріїв у четвер, 23 липня, повинен вилетіти президент країни Франсуа Олланд. У Діжоні, де заплановані переговори, вже зібралася величезна юрба незважаючи на те, що уряд оголосив про виділення фермерам 600 мільйонів євро в 2016 році, списання частини боргів і зменшення податків.