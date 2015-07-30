Швейцарія вибачилась за "крадіжку" води з французького озера

Про це пише Європейська правда з посиланням на видання Neue Zuercher Zeitung.

Як зазначається, до мерії містечка, якому належить озеро Рус, у вівторок зателефонував командувач збройних сил Швейцарії Домінік Андрей, щоб перепросити за інцидент.

"Дзвінок генерала", за словами мера містечка, "дуже зворушив" його, хоча він і зазначив, що очікував на подібний дзвінок раніше.

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Раніше УНІАН повідомляв, що Швейцарські військові без офіційного дозволу французької влади гелікоптерами набирали воду з французького озера Ле Русе. Представники швейцарської влади стверджують, що просили дозволу Франції брати воду і такий дозвіл отримали.