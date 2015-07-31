"Талібан" обрав нового очільника, але його прийняли не всі бойовики

Мулла Ахтар Мохаммад Мансур, "міністр авіації" афганських талібів в період 1996-2001 років був оголошений новим лідером угруповання напередодні, 30 липня, після підтвердження бойовиками смерті Омара, пише Радіо Свобода.

Але мулла Мохаммад Хасан Рахмані, який був губернатором провінції Кандагар під час правління талібів, розповів Радіо Вільний Афганістан, що Мансур був обраний лише невеликою групою керівників "Талібану", попри опозицію деяких чільних командирів, серед яких називають муллу Абдуразіка і мулла Абдул Каїма Закера.

Читайте такожСША підтверджують повідомлення про смерть лідера "Талібану" Рахмані повідомив, що він і його група хотіли бачити новим лідером Маулаві Якуба, 23-річного сина мулли Омара, але його назвали надто молодим ті, хто вибрав Мансура.

Водночас Рахмані сказав, що в питанні проведення мирних переговорів з урядом Афганістану, які були призупинені після оголошення про смерть Омара, розбіжностей в угрупованні немає.

Через оголошення про смерть провідника талібів мулли Мухаммада Омара перенесли на невизначений термін друге коло переговорів між урядом Афганістану і представниками "Талібану", що мало відбутися сьогодні, 31 липня.

На тлі учорашнього офіційного повідомлення від талібів про смерть Омара (адміністрація президента Афганістану оголосила, що він помер іще навесні 2013 року – ред.). ЗМІ заговорили про ймовірність поділу між поміркованими талібами, які виступають за мирні переговори з Афганістаном і радикалами, які хочуть продовжити 14-річний заколот.