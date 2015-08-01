МЗС РФ пригрозив заарештувати американське майно в Росії

З відповідної ноти МЗС РФ посольству США виразно випливає, що російська сторона не згодна з претензіями колишніх акціонерів ЮКОСа, пише Комерсант.

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Як йдеться у відповіді МЗС, «будь-які спроби застосування забезпечувальних та виконавчих заходів стосовно російського майна, яке знаходиться на американській території, будуть розглядатися РФ як підстава для прийняття у відношенні США, їх громадян і юридичних осіб адекватних і розмірних відповідних кроків».

Раніше УНІАН повідомляв, що Європейський суд з прав людини зобов'язав Росію виплатити компанії ЮКОС 1,866,404,634 євро в якості компенсації за допущені у відношенні компанії порушення права на майно. Також ЄСПЛ постановив виплатити ЮКОСу ще 300 тис. євро на відшкодування витрат.