ЗМІ: Байден має намір балотуватися у президенти США
Віце-президент США Джо Байден має намір виставити свою кандидатуру на майбутніх у 2016 році президентських виборах.
Представники Байдена активно вступають у контакт з великими політиками та спонсорами Демократичної партії, передає DW з посиланням на газету The New York Times.
За даними журналістів, 72-річний Джо Байден вперше оголосив про бажання балотуватися у вузькому колі членів сім'ї, близьких друзів і спонсорів, присутніх у його резиденції.
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Проте агентство AP зазначає з посиланням на джерела, близькі до віце-президента, що він поки не прийняв рішення про участь у президентських виборах 2016 року, визначитися ж може не раніше початку вересня.
Байден може виступити проти Гілларі Клінтон на майбутніх праймеріз - попередніх виборах кандидатів на посаду президента США від Демократичної партії в штатах Айова і Нью-Гемпшир в лютому наступного року.
Раніше УНІАН повідомляв, що відомий американський підприємець Дональд Трамп лідирує серед претендентів на посаду президента США від республіканців. За нього зараз готові проголосувати 18% прихильників цієї партії. На 3% відстає Джеб Буш. Місяць тому Трамп, навпаки, поступався Бушу.