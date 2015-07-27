Трамп лідирує серед кандидатів на пост президента США від республіканців

За нього зараз готові проголосувати 18% прихильників цієї партії. На 3% відстає Джеб Буш. Місяць тому Трамп, навпаки, поступався Бушу.

Про це свідчать дані соцопитування служби ORC і телеканалу CNN, передає Ехо Москви.

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Офіційний кандидат від республіканців на президентських виборах, остаточно буде названий через рік. Серед прихильників демократів, як і раніше, лідирує Хілларі Клінтон (56% опитаних).