Годинник Пєскова: після скандалу у прес-секретаря Путіна знайшли цілу колекцію (фото)

Як йдеться в повідомленні, опублікованому на офіційному сайті Навального, є ще 3-4 годинника, які поки не змогли ідентифікувати.

"Але і те, що є, разом має вартість $154 000 або 9,5 мільйонів рублів, що більше річної зарплати Пєскова. Можете уявити, що Пєсков не їсть і не п'є, а тільки купує годинники? Ось і я не можу, а значить, ми знову маємо справу з незаконним збагаченням", - йдеться в повідомленні.

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Крім того, Навальний також зазначив, що коли мова йде про річний дохід Пєскова (9 млн рублів), то варто пам'ятати, що "третину він повинен віддавати у вигляді аліментів колишній дружині на двох неповнолітніх дітей".

Як повідомляв УНІАН, раніше у Пєскова помітили годинник вартістю 620 тисяч доларів.



