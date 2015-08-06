Жертвами вибуху у мечеті в Саудівській Аравії стали 17 людей
15:40, 06 серпня 2015Світ
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У результаті кривавого теракту у мечеті в Саудівській Аравії загинули щонайменше 17 осіб.
REUTERS
Про це у четвер, 6 серпня, повідомляє ТСН із посиланням на ВВС.
Вибух стався у місті Абха. Кількість жертв і постраждалих наразі уточнюється. Поки що відомо про 17 загиблих.
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У цей молитовний дім часто приходили силовики та представники уряду. Влада країни звинувачує у нападі бойовиків. Поки що жодне терористичне угрупування не взяло на себе відповідальність.
Як повідомляв УНІАН, 22 травня близько 20 людей загинули і ще близько 70 отримали поранення в результаті вибуху в мечеті в Саудівській Аравії. Тоді бойовики Ісламської держави взяли на себе відповідальність за нього.
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