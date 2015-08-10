МЗС озвучило нові дані щодо стану постраждалих українців внаслідок ДТП у Румунії
Дев’ятеро українців, постраждалих у ДТП, виписані з лікувальних закладів Бухареста та у ніч на 10 серпня були відправлені до України автобусом.
Зокрема, зазначається, що постраждалим внаслідок ДТП українцям надається медична допомога. Так, двоє осіб готуються до проведення операції, ще 14 перебувають під наглядом лікарів і потребують додаткового обстеження та лікування.
"Водночас стан решти пасажирів не викликає занепокоєння, а тому дев’ять українців були виписані з лікувальних закладів Бухареста та в ніч з 9 на 10 серпня були відправлені до України автобусом, наданим компанією-перевізником", - йдеться в повідомленні.
Ще 26 осіб готуються до виписки та відправки на Батьківщину. Посольством також надається сприяння в розміщенні у готелях громадян України, яких виписують з лікарень.
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Крім того, консул проводить необхідну роботу з метою забезпечення репатріації тіл загиблих до України.
У рамках консульського супроводження продовжується надання необхідної допомоги та сприяння громадянам України і їхнім родичам, зазначили у МЗС.
Як повідомляв УНІАН, 9 серпня близько 1-ї години ночі на трасі Констанца – Бухарест, за 53 км від румунської столиці, сталася ДТП з автобусом, що перевозив 51 громадянина України, серед них щонайменше 25 дітей. В результаті аварії двоє громадян України загинули, серед них – одна дитина.
Згідно з повідомлення МЗС, до лікарень Бухареста було госпіталізовано 48 травмованих українців.