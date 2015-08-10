МЗС озвучило нові дані щодо стану постраждалих українців внаслідок ДТП у Румунії

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ України.

Зокрема, зазначається, що постраждалим внаслідок ДТП українцям надається медична допомога. Так, двоє осіб готуються до проведення операції, ще 14 перебувають під наглядом лікарів і потребують додаткового обстеження та лікування.

"Водночас стан решти пасажирів не викликає занепокоєння, а тому дев’ять українців були виписані з лікувальних закладів Бухареста та в ніч з 9 на 10 серпня були відправлені до України автобусом, наданим компанією-перевізником", - йдеться в повідомленні.

Ще 26 осіб готуються до виписки та відправки на Батьківщину. Посольством також надається сприяння в розміщенні у готелях громадян України, яких виписують з лікарень.

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Крім того, консул проводить необхідну роботу з метою забезпечення репатріації тіл загиблих до України.

У рамках консульського супроводження продовжується надання необхідної допомоги та сприяння громадянам України і їхнім родичам, зазначили у МЗС.

Як повідомляв УНІАН, 9 серпня близько 1-ї години ночі на трасі Констанца – Бухарест, за 53 км від румунської столиці, сталася ДТП з автобусом, що перевозив 51 громадянина України, серед них щонайменше 25 дітей. В результаті аварії двоє громадян України загинули, серед них – одна дитина.

Згідно з повідомлення МЗС, до лікарень Бухареста було госпіталізовано 48 травмованих українців.