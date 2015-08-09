У Румунії автобус з українцями потрапив у ДТП, є жертви
У Румунії у дорожно-транспортну пригоду потрапив автобус із громадянами України.
Про це повідомила речник Міністерства закордоних справ Мар'яна Беца на своїй сторінці у Twitter.
"Cумна звістка - ДТП з автобусом в Румунії. Є загиблі та постраждалі серед громадян України. Консул працює на місці", - написала вона.
Cумна звістка - ДТП з автобусом в Румунії. Є загиблі та постраждалі серед громадян Укр. Консул працює на місці. Гаряча лінія МЗС 238 16 57
— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) August 9, 2015
У свою чергу ТСН із посиланням на румунське видання "Сotidianul" зазначає, що загалом в автобусі перебували 53 людини. За попередньою інформацією, загинули дві особи, декілька отримали поранення, одна дитина перебуває у комі.
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ЗМІ вказують, що у транспортному засобі були 18 дітей.
Точні причини аварії наразі не відомі. За попередньою інформацією, водій автобусу із відпочивальниками заснув за кермом.