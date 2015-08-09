У Румунії автобус з українцями потрапив у ДТП, є жертви

09:59, 09 серпня 2015
Світ
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У Румунії у дорожно-транспортну пригоду потрапив автобус із громадянами України.

ДТП в Румынии / cotidianul.ro

Про це повідомила речник Міністерства закордоних справ Мар'яна Беца на своїй  сторінці у Twitter.

"Cумна звістка - ДТП з автобусом в Румунії. Є загиблі та постраждалі серед громадян України. Консул працює на місці", - написала вона.

У свою чергу ТСН із посиланням на румунське видання "Сotidianul" зазначає, що загалом в автобусі перебували 53 людини. За попередньою інформацією, загинули дві особи, декілька отримали поранення, одна дитина перебуває у комі.

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ЗМІ вказують, що у транспортному засобі були 18 дітей.

Точні причини аварії наразі не відомі. За попередньою інформацією, водій автобусу із відпочивальниками заснув за кермом

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