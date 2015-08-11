Влада Сирії заарештувала брата Башара Асада – Al Jazeera

Сулеймана Асада звинувачують у вбивстві офіцера, передає DT.ua з посиланням на Al Jazeera.

Повідомляється, що Сулейман вбив полковника сирійських ВПС Хассана аль-Шейха через інцидент на проїжджій частині, який стався увечері 6 серпня.

Інцидент стався в провінції Латакія, в якій дане вбивство викликало масові акції протесту.

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За словами місцевих жителів, Сулейман Асад був за кермом чорного "Хаммера" без номерних знаків. Він прийшов в лють, коли полковник аль-Шейх обігнав його. Сулейман вийшов зі свого автомобіля і розстріляв машину Хассана з АК-47.

Як повідомляв УНІАН раніше, президент Сирії Башар Асад визнав, що в армії країни недостатньо ресурсів для того, щоб стримувати повстанців, тому їм довелося здати деякі території.