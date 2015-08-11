Ердоган: Туреччина продовжуватиме спецоперацію проти курдських бойовиків

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, передає радіо "Свобода". "Ми повинні продовжувати нашу боротьбу допоки терористична організація не припинить нести загрозу, допоки зброя не буде складена і знищена, допоки хоча б один озброєний терорист залишатиметься всередині наших кордонів", - заявив турецький президент по телебаченню.

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Реджеп Таїп Ердоган наголосив, що у результаті кампанії, яку Туреччина проводить проти РПК упродовж останніх тижнів, курдські бойовики зазнали серйозних втрат. За його словами, мирний процес з курдами наразі "заморожений".

"На жаль, вони не розуміють, що для них було зроблено", – сказав президент.

Раніше сьогодні військові Туреччини повідомили, що завдали нових повітряних ударів по ще 17 об’єктах курдських бойовиків упродовж понеділка й вівторка.

Реджеп Таїп Ердоган наголошує, що Туреччина також провела "ефективні операції" проти бойовиків угруповання "Ісламська держава". Це відбулося пори те, каже він, що турецькі війська завдали більше ударів по позиціях РПК у Туреччині та північному Ірану, ніж проти "Ісламської держави" у Сирії.