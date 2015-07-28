Ердоган: Мирні переговори з курдами неможливі

Він закликав парламент країни утриматися від контактів з терористичним, за його словами, угрупованням.

Ці коментарі глави уряду опрелюднені після недавніх обстрілів турецької авіацією тренувальних таборів курдів на території північного Іраку, повідомляє Російська служба ВВС.

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Це було зроблено через те, що, на думку турецької влади, активісти партії здійснили серію нападів на турецьких поліцейських і військовослужбовців.