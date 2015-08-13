Австралія підтвердила, що знайдений уламок літака належить зниклому MH370

Це встановив Австралійський координаційний центр пошуків, повідомляє РБК.

«Послідовне обстеження показало, що, по всій імовірності, шматок крила — флаперон — належав [літаку рейсу] MH370», — йдеться в заяві.

5 серпня прем'єр Малайзії Наджіб Разак також підтвердив, що знайдений на французькому Реюньоне уламок належав зниклому минулого року Boeing 777. «Сьогодні, через 5-15 днів після зникнення літака, я з важким серцем повинен сказати, що міжнародна команда експертів остаточно підтвердила, що уламки літака, знайдені на острові Реюньон, дійсно належать MH370», — заявив він.

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Однак Франція, яка приєдналася до розслідування, так як уламок був знайдений на її території, не підтвердила інформацію про приналежність фрагмента.

Уламок невпізнаного літака виявили на французькому острові Реюньон в Індійському океані 29 липня. Авіалайнер Boeing 777 компанії Malaysia Airlines прямував з Куала-Лумпура в Пекін 8 березня 2014 року.