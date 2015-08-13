Утаємничити військові втрати Росії в мирний час у Путіна попросив Медведєв

Про те, що ініціатива про засекречування даних про втрати військових в мирний час виходила від прем'єр-міністра Росії, заявила начальник відділу претензійної і судово-правової роботи Міноборони Наталія Єліна, що представляє Володимира Путіна в суді, повідомляє РБК.

"Спочатку ідею віднести відомості про втрати в спецопераціях до держтаємниці ініціювала міжвідомча комісія з участю Міноборони, ФСБ і СЗР, уточнила вона", - йдеться в повідомленні.

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Відзначається, що відповідне звернення Медведєва на ім'я президента Єліна попросила Верховний суд РФ долучити до матеріалів справи про скарги журналістів і правозахисників на президентський указ.

Раніше УНІАН повідомляв, що Путін відніс до державної таємниці відомості про втрати серед військовослужбовців Міноборони РФ під час проведення спеціальних операцій у мирний час.