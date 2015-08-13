У Китаї через карстову воронку обвалилася станція метро
17:44, 13 серпня 2015Світ
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У Китаї станція метро пішла під землю, оскільки під нею розкрилася карстова воронка.
REUTERS
Під час трагедії в котловані станції велися підземні роботи, оскільки за день до події він почав обвалюватися, передає ТСН. Однак під час ремонту, станція провалилася під землю повністю, поховавши під собою одного з робітників.
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Випадкові свідки трагедії встигли зафіксувати момент обвалу станції.
За останні 3 роки це вже п'ятий обвал в районі 4 км.
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