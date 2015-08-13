У Китаї через карстову воронку обвалилася станція метро

Під час трагедії в котловані станції велися підземні роботи, оскільки за день до події він почав обвалюватися, передає ТСН. Однак під час ремонту, станція провалилася під землю повністю, поховавши під собою одного з робітників.

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Випадкові свідки трагедії встигли зафіксувати момент обвалу станції.

За останні 3 роки це вже п'ятий обвал в районі 4 км.