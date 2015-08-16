Євротунель рятують від напливу мігрантів за допомогою поліцейських та огороджень

Якщо в кінці минулого місяця кожну ніч у тунель в Великобританію намагалося проникнути до 2 тис. мігрантів, то тепер – близько 150, передає "ЄвроПравда" із посиланням на ВВС.

Мігранти роблять нічні вилазки, намагаючись через Євротунель перетнути Ла-Манш і потрапити до Великої Британії. Тим самим вони часто спричиняють затримки у роботі тунелю.

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Домогтися зниження кількості мігрантів, які атакують Євротунель, допомогли заходи щодо посилення його захисту. В уряді Великобританії заявили, що витратили 7 млн фунтів на посилення безпеки Євротунелю, при цьому багато чого ще потрібно зробити.

Зокрема, на британські кошти були зведені додаткові огородження, що перешкоджають потраплянню мігрантів на платформи і потяги. Також було збільшено поліцейську присутність. Завдяки цьому вдалося затримати більшість мігрантів, які намагалися проникнути у Євротунель.

Однак у французькій поліції вважають, що ці заходи є "короткостроковим рішенням", оскільки мігранти незабаром знайдуть нові лазівки.