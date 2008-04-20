Британські бізнесмени попалися на постачаннях зброї до Ірану

Митна служба Великобританії викрила ряд британських бізнесменів в нелегальних постачаннях зброї до Ірану. Як показала перевірка, щонайменше семеро британців укладали угоди з Міністерством оборони Ірану і Корпусом вартових ісламської революції, повідомляє газета The Observer.

Нелегальні контракти включали постачання матеріалів для іранської ядерної програми. За підсумками розслідування з`ясувалося, що британські постачальники були пов`язані з творцем пакистанської ядерної бомби Абдул Кадір Ханом, який раніше зізнався в організації міжнародного "чорного ринку" з торгівлі ядерними технологіями. Відомо, що послугами пакистанського ядерника, окрім Ірану, користувалися Північна Корея і Лівія.

За даними митної служби, один з британських бізнесменів постачав Ірану навігаційне устаткування, яке можна використовувати в системах наведення ракет. Він виконував замовлення іранських військово-повітряних і військово-морських сил. Інший британець намагався продати іранській армії кулемети, які перебувають на озброєнні спецназу.

Операції з Іраном порушують міжнародні санкції, введені у зв`язку з відмовою іранського уряду припинити роботи по збагаченню урану. Остання резолюція, що посилює санкції, була ухвалена Радою безпеки ООН в березні 2008 року.

Лента.ру