"Православний Союз козаків" шукатиме у магазинах Петербурга "санкційну" їжу

18 серпня. "Козачі патрулі" займатимуться пошуком у магазинах Петербурга "санкційних" продуктів.

Про це кореспонденту "Росбалта" повідомив отаман "Православного Союзу козаків "ИРБИС" Андрій Поляков.

"Ми будемо перевіряти мережі, які не належать нашим вітчизняним юридичним особам та ринки. Маленькі магазини такої шкоди економіці не завдають", - заявив він. При цьому Поляков підкреслив, що має на увазі не тільки контрабанду товарів, але і політичну складову - успішну роботу "іноземних" торговельних мереж на тлі зриву контрактів з "Мистралям".

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"Якщо побачимо санкційні продукти, будемо викликати прокуратури, ГУ МВС, УФАС, комітет з розвитку підприємництва. Зрозуміло, що у них сил не вистачає, ми допоможемо їм викрити шахраїв", - сказав Поляков.

Акції планують проводити кілька разів на тиждень.

Нагадаємо, в Росії за минулий тиждень було знищено 550 тонн контрабандної рослинної харчової продукції та 47 тонн контрабандної продукції тваринного походження, включаючи 576 кілограм продукції, ввезеної в ручній поклажі та багажі.