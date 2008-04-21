Троє росіян влаштували п`яний дебош у літаку

Троє громадян Росії, які летіли до Чорногорії у суботу рейсом Москва-Тіват, в стані алкогольного сп`яніння влаштували бійку на борту літака, а також спробували відкрити його люки під час польоту, повідомляє Газета.руз посиланням на РІА Новости.

В результаті інциденту ніхто не постраждав, літак благополучно приземлився на аеродром міста Тіват недалеко від столиці Чорногорії Подгоріци.

У авіакомпанії Montenegro airlines, що здійснювала перевезення, відзначили, що росіяни лише весело проводили час. У відповідь на запитання журналістів про поведінку пасажирів на борту даного рейса, прес-секретар компанії Ненад Маркович повідомив, що деякі з них співали і голосно сміялися, а по прильоту в Тіват один з них, 37-річний москвич, одержав травму.

«Інцидент відбувся на території аеродрому Тівата у суботу близько 17.20 за місцевим часом, коли при виході з літака один з росіян спіткнувся і впав. Громадян Росії в стані алкогольного сп`яніння помітили і затримали», - сказав Маркович.

Він додав, що потім затриманих відпустили - одного довелося відправити до лікарні міста Котор в машині медичної допомоги прямо з аеродрому, а двох інших доставили в готель міста Бечічі, де вони і мали намір зупинитися.