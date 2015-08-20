Прощання з актором Левом Дуровим пройде 24 серпня у Москві

Про це повідомляє «РСН».

«Прощання буде у театрі. Швидше за все, це буде в понеділок - це вихідний день у театрі. Субота і неділя у театрі - складні дні. Плюс ця споруда, яка йде навколо, немислима. Церемонія прощання розпочнеться з 10 ранку. Попередня розмова з родичами була», - повідомив художній керівник театру Сергій Голомазов.

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Як повідомляв УНІАН, актор Лев Дуров помер у московській лікарні в ніч на 20 серпня. Про госпіталізацію Дурова стало відомо 7 серпня, його стан оцінювався як вкрай важкий. Після деякого поліпшення Дурову знову стало гірше, лікарі діагностували у нього важку пневмонію.

Лев Дуров - російський актор, режисер, народний артист СРСР. Він народився 23 грудня 1931 року у Москві. У 1967 році Дуров поступив до Московського драматичного театру на Малій Бронній.

У кіно Лев Дуров почав зніматися в 1954 році і зіграв понад 160 ролей.